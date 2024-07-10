全民權證／華通 選逾120天

華通（2313）受惠低軌衛星營運商SpaceX、OneWeb、亞馬遜持續發射低軌衛星，有利下半年營運，全年低軌衛星營收有望倍數成長，帶動華通近期股價站上各期均線之上。

華通6月營收53.24億元，月減6.63%，但年增18.18%，本國投顧法人表示，其低軌道衛星客戶今年將推出新款用戶端裝置，將持續試射新版火箭以及衛星，有利今年低軌道衛星營收成長。另外，泰國廠將於今年第4季開出產能，供應衛星客戶未來需求，明年正式量產，預估華通今、明兩年每股純益各達5.77、7.55元。

權證發行商表示，投資人如看好華通後市，可挑選價內外5%以內、有效天期120天以上的權證參與行情。（凱基證券提供）