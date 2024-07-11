期貨商論壇／航運期 避險優選

經濟日報／ 記者王皓正整理

上海航交所公告最新上海出口集裝箱運價指數（SCFI），較上周續漲19.48點至3,733.8點，續創2022年第3季來新高。雖然SCFI指數走揚，但單周漲幅有所收斂。值得留意的是，歐洲線轉跌，市場擔憂運價高檔反轉的可能性，加上波羅的海乾散貨指數（BDI）暫回至2.100點下，造成了過去一周航運股的賣壓。

日前哈瑪斯已初步同意美國支持的分階段停火協議提案，加薩未來停火可能性上升，不排除中東局勢可能好轉，運價將逐漸回到衝突前水位的預期開始發酵，給航運股帶來壓力。近期若無特殊事件，運價相關題材將逐漸退出投資人目光，小心操作為宜。

目前台股格局，主要由台積電、鴻海等電子相關類股帶動，即便電子股休息，資金可能拉抬金融指或其他具備題材的族群。目前航運三雄均線格局不佳，跌破各期重要均線，後續站回區間難度高，加上後續運價是否存在持續飆漲空間有待商榷，建議投資人可利用航運期貨進行避險操作。

交易人欲參與航運行情，可考慮搭配臺灣期交所2022年6月推出的航運期貨，其標的為航運指數，成分股涵蓋海運、空運及陸運等不同行業。該期貨為小型化契約設計，每一口原始保證金15,000元，有助交易人更加靈活運用期貨作為避險或交易輔助工具。（永豐期貨提供）

期貨交易 航運股

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