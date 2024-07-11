期貨商論壇／生技期 題材熱炒

台股在電子權值股領軍下，屢創歷史新高，然而當資金同步追逐權重股，使部分族群產生資金排擠效應，並未跟隨這波漲勢。值得關注的是，亞洲生技大展將於7月25日登場，讓生技類股具備話題性。

此外，生技產業推動醫療技術革新，研發出新型藥物、治療方法和診斷技術，改善疾病治療效果和病患生活品質，加上生技產業是高科技產業，具有高附加價值，為經濟增長提供新的動力，對社會和經濟產生深遠的影響，是值得長線追蹤的產業。

臺灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，成分股涵蓋上市櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業的表現，符合現今市場聚焦的產業，契約規模為22萬，保證金為新台幣15,000元，槓桿為15倍，因此臺灣生技期貨的最大優勢在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金效率。

進一步以技術面來看，臺灣生技期貨近期漲多修正，失守短期均線，回測月線支撐止穩，為短線多空分水線，因此在跌破月線前，仍為偏多架構。由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，投資人應衡量自我的投資能力，適度做加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）