台指期 行情高檔震盪

股期雙市昨（10）日開低走高，齊步站上24,000點關卡。分析師表示，現階段期現貨逆價差收歛，外資淨空單減少1,157口、降至3.3萬口。展望盤勢，由於台指期技術面仍屬強勢，但操作宜以短線為主，行情延續高檔震盪。

昨天台股早盤自高點回落超過200點，鴻海與台積電買盤出籠，帶領指數指數狂拉近300點，加權指數昨天終場上漲107點，收在24,007點，成交量5,130億元。期貨部分，台指期昨天上漲119點至24,000點，價差方面，逆價差收歛至7.08點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超73.5億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少299口至18,550口，其中，外資淨空單減少1,157口至33,628口。

至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單，則減少1,839口至20,610口。

永豐期貨指出，整體而言，觀察近期台指走勢，基本上是台積電與鴻海輪流控盤的局面，聯發科與大盤走勢則相對脫鉤，因此近期主要觀察兩檔權值股盤中走勢；且因台指振幅放大，建議當沖交易分段操作，適度獲利了結，避免遭反轉吞噬獲利。

群益期貨表示，現階段外資賣超現貨、但期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月周選擇權布局為保守，整體籌碼面保守。

綜合籌碼跟結構上的表現，整體看法依舊是略偏正向，而且大型股支撐仍優於小型股，氛圍依舊正向。

至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位淨多單加碼，期貨淨空單加碼，屬偏保守格局。月選擇權籌碼仍為中性，賣權未平倉（OI）小於買權OI之差距約1,000餘口，周選擇權籌碼轉為保守，整體籌碼面保守。