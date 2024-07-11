台指期 行情高檔震盪

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導

股期雙市昨（10）日開低走高，齊步站上24,000點關卡。分析師表示，現階段期現貨逆價差收歛，外資淨空單減少1,157口、降至3.3萬口。展望盤勢，由於台指期技術面仍屬強勢，但操作宜以短線為主，行情延續高檔震盪。

昨天台股早盤自高點回落超過200點，鴻海與台積電買盤出籠，帶領指數指數狂拉近300點，加權指數昨天終場上漲107點，收在24,007點，成交量5,130億元。期貨部分，台指期昨天上漲119點至24,000點，價差方面，逆價差收歛至7.08點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超73.5億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少299口至18,550口，其中，外資淨空單減少1,157口至33,628口。

至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單，則減少1,839口至20,610口。

永豐期貨指出，整體而言，觀察近期台指走勢，基本上是台積電與鴻海輪流控盤的局面，聯發科與大盤走勢則相對脫鉤，因此近期主要觀察兩檔權值股盤中走勢；且因台指振幅放大，建議當沖交易分段操作，適度獲利了結，避免遭反轉吞噬獲利。

群益期貨表示，現階段外資賣超現貨、但期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月周選擇權布局為保守，整體籌碼面保守。

綜合籌碼跟結構上的表現，整體看法依舊是略偏正向，而且大型股支撐仍優於小型股，氛圍依舊正向。

至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位淨多單加碼，期貨淨空單加碼，屬偏保守格局。月選擇權籌碼仍為中性，賣權未平倉（OI）小於買權OI之差距約1,000餘口，周選擇權籌碼轉為保守，整體籌碼面保守。

台指期 期貨 選擇權

延伸閱讀

台股開盤下跌155點 台積電跌20元開1,020元

iPad擬重啟印度生產 鴻海具優勢受惠大

台指期 外資加碼空單

期貨商論壇／生技期 強勢整理

相關新聞

台光電、台燿 四檔有戲

AI需求強勁，市場盛傳亞馬遜新款伺服器下半年放量，台光電 （2383）、台燿（6274）等銅箔基板廠商同步供貨，加上傳統...

期貨商論壇／生技期 題材熱炒

台股在電子權值股領軍下，屢創歷史新高，然而當資金同步追逐權重股，使部分族群產生資金排擠效應，並未跟隨這波漲勢。值得關注的...

期貨商論壇／航運期 避險優選

上海航交所公告最新上海出口集裝箱運價指數（SCFI），較上周續漲19.48點至3,733.8點，續創2022年第3季來新...

台指期 行情高檔震盪

股期雙市昨（10）日開低走高，齊步站上24,000點關卡。分析師表示，現階段期現貨逆價差收歛，外資淨空單減少1,157口...

世芯、訊芯 瞄準長天期

世芯-KY（3661）、訊芯-KY（6451）先前股價經過盤整，近日開始轉強，因後續仍具成長性，逢低檔有承接買盤介入；權...

全民權證／臻鼎 挑價內外5%

臻鼎-KY（4958）第2季受惠AI產品布局發酵，加上CPU主板等相關板材挹注，預期伺服器產品出貨成長，毛利率市場預估為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。