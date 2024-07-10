7月電子期金融期齊漲

台股加權指數挑戰24,000點、再創歷史新高後，市場操作更加謹慎，此時「選股不選市」成為重要原則；個股的基本面表現更成為股價後市能否續漲的觀察重點。其中，上市櫃公司6月營收創下單月歷史新高的公司，將成為後續推升大盤的助力，相關權證可伺機布局。

2024-07-09 23:27