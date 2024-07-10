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台股終場漲107點力守24,000關卡 台積電翻紅小漲5元收1,045元

7月電子期金融期齊漲

中央社／ 台北10日電

台北股市今天上漲107點，收24007.08點。7月電子期收1307.90點，上漲2.20點，逆價差0.69點；7月金融期收2123.80點，上漲30點，逆價差4.45點。

7月電子期以1307.90點作收，上漲2.20點，成交1532口。8月電子期以1309.60點作收，上漲3.30點，成交15口。

電子現貨以1308.59點作收，上漲3.69點；7月電子期貨與現貨相較，逆價差0.69點。

7月金融期以2123.80點作收，上漲30點，成交1194口。8月金融期以2100.60點作收，上漲21.80點，成交21口。

金融現貨以2128.25點作收，上漲30.91點；7月金融期貨與現貨相較，逆價差4.45點。實際收盤價以期交所公告為準。

逆價差 金融期

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