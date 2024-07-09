華立績優 選逾三個月

高科技材料設備供應商華立（3010）6月營收告捷，以73.94億元創下歷史新高，月增2.5%，年增28.2%。亮麗業績已經吸引投信法人連八日買超，推升近期股價走高，即便面臨市場資金流向大型股之際，股價仍相對具支撐。

華立先前在4月已上修展望，主因大客戶從今年初以來對半導體的市況樂觀積極投片，推升華立先進製程相關產品的使用量，不論是光阻液、研磨液及溼式化學品的業績表現都高於預期。

根據最新的研究機構預估，2024年台灣晶圓代工產值將成長15%，展望半導體產業在終端應用AI、HPC、手機、物聯網等長期需求支撐下，華立預期，半導體營收成長可期。

華立目前是大中華半導體前段製程材料與化學品最大供應商，提供光阻與去光阻、銅製程研磨、特殊氣體、半導體設備耗材與零組件等全方位解決方案；另因應PCB廠轉移生產基地到東南亞，華立也在東南亞各國家設立完整營銷物流體系。

華立先前提到，該公司於半導體封裝材耕耘已久，隨著AI需求持續暢旺，營運可望逐季攀升。

復華台灣科技優息ETF近期公布年度新成分股名單，華立被納入為新成分股，投信法人近八個交易日連續買超，合計達1.32萬張之多，推升股價在5日盤中出現157元歷史新高價；昨（9）日股價在平盤上下狹幅震盪，終場上漲1元，收在143.5元。

權證發行商表示，投資人若看好華立股價後市表現，可布局價內外10%以內、有效天期超過90天的相關權證。