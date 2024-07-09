奇鋐、雙鴻 四檔動能強

台股近日隨美股震盪盤堅，高檔賣壓伺機而出，操作宜回歸基本面，奇鋐（3017）、雙鴻（3324）等散熱股出貨動能強勁，6月營收雙雙締造歷史新猷，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

奇鋐6月營收60.1億元，月增13.7%、年增18.6%，第2季營收164.8億元，年增10.8%，略低於預期，所幸隨3DVC出貨增加，加上水冷產品營收比重逐季提升，有利產品組合優化，帶動獲利同步水漲船高。

展望後市，奇鋐受惠於輝達（NVIDIA）AI伺服器需求暢旺，加上陸系業者自研晶片推出，法人看好3DVC產能可望提升至滿載，加上美系雲端服務提供商（CSP）通用型伺服器訂單回溫，以及GB200相關零組件開始小量生產，預估第3季營收將持續季增約二成。

法人指出，奇鋐是GB200水冷板（ColdPlate）主要供應商之一，預估市占約50%，冷卻液分配裝置（CDU）及分歧管（CDM）持續送樣給四大CSP業者，預估市占率將逾一成，後續若送樣順利，有機會持續提升，後續可望受惠水冷趨勢帶動營運成長。

雙鴻6月營收16.9億元，月增22.9%、年增99%，第2季營收42.8億元，年增64.8%，優於預期，主要成長動能來自通用型伺服器回溫，Eagle Stream及Genoa平台出貨量增加，帶動散熱模組單價提升，且水冷產品需求強勁，推升伺服器營收比重大幅提升。

法人分析，雙鴻隨Supermicro每月生產的水冷散熱AI伺服器機櫃數量上調，預計第2季至第3季單季出貨量將超過1,000櫃HGX AI伺服器，可望帶動水冷營收比重將逐季提升。

雙鴻傳出切入一家美系CSP的GB200供應鏈，產品為水冷散熱機櫃零組件生產及組裝業務，法人預期未來營收貢獻有望擴大。

權證發行商建議，可買進價內外10%內、距到期日120天以上的認購權證，參與個股行情。