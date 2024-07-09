台光電、晟銘電 認購夯

今日主題 台股加權指數挑戰24,000點、再創歷史新高後，市場操作更加謹慎，此時「選股不選市」成為重要原則；個股的基本面表現更成為股價後市能否續漲的觀察重點。其中，上市櫃公司6月營收創下單月歷史新高的公司，將成為後續推升大盤的助力，相關權證可伺機布局。

台股近期多空交戰，盤勢震盪劇烈，「6月營收創新高股」表現相對強勢，躍居盤面亮點，吸引資金追捧。權證專家昨（9）日表示，投資人可以挑選相關認購權證介入，如台光電（2383）、晟銘電（3013）等，且買強不追弱，拉高獲利槓桿。

6月營收創高個股相關權證

近來國際股市多空震盪，台股齊步高檔整理；時序進入7月後，法人預期指數仍處高檔震盪走勢，建議選股不選市，短線以「6月營收創新高股」為首選。

台光電方面，隨著蘋果新機備貨帶動PCB材料需求與AI伺服器挹注，銅箔基板CCL廠商台光電6月營收創歷史新高；台光電6月營收52.46億元，月增2%，年成長62.7%，公司說明，主要受惠AI伺服器成長力道。

業界也指出，台光電為手機用無鹵素基板大廠，隨著蘋果PCB於7月備貨升溫，提前帶動材料廠商6月業績開始加溫，為台光電另一個成長力道。

至於晟銘電，受惠於AI拉貨動能強勁，6月營收無懼於年中盤點，以9.13億元寫單月營收新高紀錄，年增率達96.7%，累計第2季營收同締新猷，年增率達92.9%。法人表示，由於通用型伺服器需求回溫，晟銘電今年挑戰逐季成長。

晟銘電目前有逾八成營收來自伺服器，隨著AI伺服器需求維持強勁，可望成為主要受惠廠商。

在權證挑選上，法人表示，投資人須確定選擇標的多空方向，再選擇適當的價位介入，並留意掛單量充足與否、挑隱波穩定且價差合理者，進而在股市波動的時機點，賺取相對穩定收益。

權證發行商建議，投資人若看好台光電、晟銘電等6月營收創新高個股，可挑選價內外10%以內、有效天期超過150天的認購權證，透過靈活操作參與後市行情，但最好善設停利停損價位。