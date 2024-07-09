全民權證／辛耘 押價內外10%

經濟日報／ 記者蔡靜紋整理
辛耘相關權證
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辛耘（3583）自結4月與5月合計歸屬母公司業主淨利1.8億元，年增1.24倍，每股純益（EPS）2.29元，支撐昨（9）日原本在盤下震盪的股價在最後一盤拉到平盤之上收紅。

辛耘自結4至5月營收15.2億元，EPS達2.29元，符合市場預期；投顧法人預估，辛耘今明兩年EPS將各達14.45元、22.24元，給予買進的投資評等，目標價500元。

受惠台積電積極擴增CoWoS月產能，辛耘先進封裝設備接單暢旺，預期對今年下半年業績貢獻顯著；而代理機台業務在中國大陸政府推行半導體供應鏈國有化趨勢下，營收成長可望優於過去。

權證發行商表示，投資人如看好辛耘後市，可挑選價內外10%以內、150天期以上的權證，透過靈活操作來參與個股行情。（國泰證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

辛耘

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