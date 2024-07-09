全民權證／中興電 挑逾90天

中興電（1513）與國內變壓器大廠攜手合作的美國訂單，市場傳出將於7月取得UL認證，正式打入美國市場，中興電表示，相關認證及訂金確實希望能在第3季實現，但還是取決於美國銷售通路進度。

重電相關業者指出，任何電子電氣、機械或機電產品只要帶有UL標誌，就表明達到美國及加拿大安全標準，其中，全美國聯邦、州、縣、市政府一共超過4萬個行政區，都承認UL認證標誌。法人指出，雖然一開始的單筆訂單金額不大，但對長年僅深耕本土市場的中興電而言，具有特殊意義，待銷售市場規模漸漸擴大，毛利率有望逐步跟上。

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