全民權證／中興電 挑逾90天

經濟日報／ 記者王皓正整理
中興電相關權證
中興電相關權證

中興電（1513）與國內變壓器大廠攜手合作的美國訂單，市場傳出將於7月取得UL認證，正式打入美國市場，中興電表示，相關認證及訂金確實希望能在第3季實現，但還是取決於美國銷售通路進度。

重電相關業者指出，任何電子電氣、機械或機電產品只要帶有UL標誌，就表明達到美國及加拿大安全標準，其中，全美國聯邦、州、縣、市政府一共超過4萬個行政區，都承認UL認證標誌。法人指出，雖然一開始的單筆訂單金額不大，但對長年僅深耕本土市場的中興電而言，具有特殊意義，待銷售市場規模漸漸擴大，毛利率有望逐步跟上。

權證發行商表示，看好相關題材的投資人，可挑選價內外5%以內、有效天期90天以上之權證進行操作。（台新證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

權證 美國

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