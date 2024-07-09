全民權證／嘉澤 二檔熱呼呼
嘉澤（3533）上半年營運優於預期，法人看好今、明年可望續受惠CPU新平台轉換效應，帶動營收獲利成長，加上伺服器水冷快接頭及筆電 CAMM等新產品添增潛在後續動能，股價維持強勢整理。
法人分析，雖今年伺服器出貨量成長幅度有限，但仍包括通用型伺服器及AI伺服器對CPU新平台需求，嘉澤CPU Socket在英特爾及超微CPU新平台滲透率增加下，營運將呈現逐季成長。
從路徑圖來看，英特爾下一代CPU平台Birch Stream將自第4季開始轉換，且Socket針腳有所提升，法人預期，隨新平台轉換滲透，對嘉澤明年的產品單價、獲利均有貢獻。
權證發行商建議，可買進價內外5%內、距到期日150天以上的認購權證，擴大獲利空間。（兆豐證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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