期貨商論壇／日月光期 後市樂觀

經濟日報／ 記者周克威整理
日月光投控。聯合報系資料照
日月光投控。聯合報系資料照

日月光投控（3711）市占率居全球產業封測第一，並透過環旭電子提供EMS服務。日月光投控於7月1日進行除息，配發5.2元現金股利，並於5日完成填息。

其中，ATM部門今年第1季是全年營運谷底，將逐季向上，下半年產能利用率有望提升至70%以上，成長幅度維持前次法說看法，年增約6%~10%，毛利率也將回復至25%~30%。

雖多數LTA已屆期，回復原先供需雙方議價方式，賣方市場榮景已過，但本次在廠商理性因應，不隨意降價填產能的結果下，價格仍穩定，加上中美科技戰造成的供應鏈分化，也有助價格持穩，不受中國廠商降價影響，持續看好長期需求，營運動能將明顯提升。

技術面來看，日月光投控期自6月20日以紡錘短紅K棒作收、並創下歷史新高價位後，股價進入短期漲多修正回調，經過7月1日除息後，股價於7月5日完成填息，並站回短日均線之上，就當前在所有均線趨轉為向上發展，盤勢主控權由多方掌控下，技術面上有利於多方，有望挑戰歷史新高。

基本營運來看，受惠於進入蘋果拉貨旺季，日月光旗下EMS組裝與封裝測試皆進入旺季，再加上成功卡位2.5D先進封裝的加持下，今年營運有望逐季走揚，下半年營收與獲利彈升幅度可期，有利樂觀看待日月光投控期後市發展。（國票期貨提供）

封測 日月光 除息

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