期貨商論壇／生技期 強勢整理

美國民主黨內換人聲浪不斷，拜登重申不會退出美國大選。由於有另個腳本是將在7月中正式提名拜登，停止換人聲浪，但目前來看任何可能性都有；另外，本周須注意聯準會（Fed）主席鮑爾在聽證會的證詞、以及周四美國將公布的數據是否會再次比預期來的更低，後續仍需觀察總統大選動態及通膨數據表現。

觀察近期台股，自台積電攻上千元大關後，變成5元一跳。由於台積電占台股權重為34.8%，故台積電在五檔報價一跳將影響大盤近40點，若台積電劇烈震盪加AI產業鏈的連動也將對大盤帶來影響，而大盤仍在台積電及其權值股的帶領下持續創下新高。

生技指數方面，仍在高檔強勢整理等待相關題材發酵，除25日將舉行的亞洲生技展外，8月也將有高齡健康產業博覽會，在有題材的加持以及8月26-28日的BTC（行政院生技產業諮詢委員會議）會議政策鼓勵下，下半年生技指數有機會再攻高。

若交易人欲參與生技行情，可考慮搭配臺灣期交所2020年6月推出的台灣生技指數期貨，其標的為台灣生技指數，成分股涵蓋醫療器材、保健食品及新藥研發等不同上市上櫃指標股。該期貨為小型規模契約設計，每一口原始保證金15,000元，有助交易人更加靈活運用期貨作為避險或交易輔助工具。（永豐期貨提供）