台指期 外資加碼空單

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

股期雙市昨（9）日高檔多空震盪，指數上演23,900點攻防戰。分析師表示，現階段期現貨轉為逆價差，外資淨空單大增5,353口、攀升至3.4萬口。展望盤勢，由於盤勢刷洗幅度放大，建議投資人謹慎操作，適當獲利了結。

台股昨天早盤衝高後，台積電自高點回測平盤並翻黑，盤中恐慌情緒飆升，不少漲停強勢股被大單敲開，台指期隨同進入震盪格局。加權指數終場小漲21點、收23,900點。期貨部分，台指期昨天終場下跌31點至23,878點，價差方面，由正價差轉為逆價差22.08點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超194.7億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,474口至18,849口，其中，外資淨空單大增5,353口至34,785口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單，則是增加5,984口至22,449口。

永豐期貨指出，整體而言，雖然重要權值股整體仍是偏多格局，台指7月合約維持多方勝出，但盤面刷洗幅度放大，能見到部分強勢股高檔轉弱現象，建議投資人謹慎操作，降低追高風險，適當獲利了結。

群益期貨表示，現階段外資賣超現貨、且期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守格局，月周選擇權布局為中性偏樂觀，整體籌碼面保守。綜合籌碼跟結構上的表現，整體看法依舊是略偏正向，且NASDAQ也出現較道瓊表現強的支撐。

至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位淨多單減碼，期貨淨空單減碼，屬偏保守格局。月選擇權籌碼仍為保守，賣權未平倉（OI）小於買權OI之差距約3,000餘口，周選擇權籌碼仍為偏多且差距略微擴大，整體籌碼面保守。

期貨 選擇權

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