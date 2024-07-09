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7月電子期漲 金融期跌

中央社／ 台北9日電

台北股市今天上漲21.93點，收23900.08點。7月電子期收1305點，上漲1.25點，正價差0.1點；7月金融期收2093.80點，下跌2.60點，逆價差3.54點。

7月電子期以1305點作收，上漲1.25點，成交1970口。8月電子期以1306.30點作收，上漲0.65點，成交6口。

電子現貨以1304.90點作收，上漲5.23點；7月電子期貨與現貨相較，正價差0.1點。

7月金融期以2093.80點作收，下跌2.60點，成交821口。8月金融期以2078.80點作收，下跌0.40點，成交22口。

金融現貨以2097.34點作收，下跌6.01點；7月金融期貨與現貨相較，逆價差3.54點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

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