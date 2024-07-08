期貨商論壇／永續期 伺機操作

台股近期在權值股領軍下，呈現均線排列向上的上漲格局，其中，在台積電（2330）股價突破千元後，每向上跳動一檔，對加權指數將造成約40點震幅。台股行情展望向好，投資人若想參與行情，可以透過期交所推出的「臺灣永續期貨」。

展望未來，股市短期將受到本周、11日公布6月CPI數據，影響市場降息預期，中期則受到本月中旬將公布的美股財報季影響，留意美國科技巨頭、AI相關類股的公司營收及獲利和未來財測展望，將進一步帶動美股和台股的走勢。

「臺灣永續期貨」屬於小型契約，交易門檻低。其主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司所組成，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活，但須注意期貨槓桿特性，留意風險，做好資金管控。（統一期貨提供）

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