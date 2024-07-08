期貨商論壇／大立光期 可布局

大立光（3008）6月營收表現亮眼，達40.14億元，月增15.92% ，年增49.89%，連11個月成長；第2季為傳統淡季，大立光原本預估6月拉貨動能跟5月差不多，但實際營收比預期好。展望未來，大立光預期7月拉貨動能比6月好，投資人不妨留意大立光期做相關操作。

今年iPhone 16系列有望迎來許多重大變革，鏡頭方面iPhone 16Pro系列據傳將升級五倍光學變焦望遠鏡頭，iPhone 16 Pro Max主鏡頭是搭載SONY感光元件，配備雙層晶體管技術及潛望式長焦鏡頭，且預估將導入48MP的超廣角鏡頭，預期大立光將供應高階鏡頭模組。

另外，三星年度折疊新機Galaxy Z Fold 6 與Flip 6兩款新機都將搭載AI功能，大立光為三星折疊機供應商，三星折疊新機開賣有助大立光營收表現。（群益期貨提供）

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