籌碼、線型偏多 展望樂觀

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股昨（8）日呈現開低走高格局，電子權值三王領漲，推升指數盤中一度攻破24,000點整數大關，終場指數上漲321點、收在23,878點，再創歷史新高。法人表示，目前盤面籌碼保守偏多，且技術線型偏多，後續行情仍樂觀。

昨日台指期上漲342點至23,913點，正價差為34.85點。籌碼面部分，三大法人賣超138.7億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加306口至16,375口，其中外資淨空單增加934口至29,432口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加905口至16,465口。

昨日外資現貨賣超、期貨淨空單加碼，自營商選擇權淨部位淨多單減碼，期貨淨空單加碼，屬偏保守格局；月選擇權籌碼轉變為保守，賣權OI小於買權OI差距約六百餘口，周選擇權籌碼仍為偏多且差距擴大，整體籌碼面保守偏多。

台指期 選擇權

延伸閱讀

股匯脫鉤 台股創高新台幣翻貶收32.493元

期交所微型臺指期貨 將於7月29日上市

7月電子期、金融期齊漲

7月台指期漲342點

相關新聞

微型台指期 29日掛牌

備受市場期待的期交所微型台指期貨（微台）將於29日上市掛牌交易，為廣大交易人提供更彈性且多元的交易選擇，提高交易便利性並...

籌碼、線型偏多 展望樂觀

台股昨（8）日呈現開低走高格局，電子權值三王領漲，推升指數盤中一度攻破24,000點整數大關，終場指數上漲321點、收在...

期貨商論壇／大立光期 可布局

大立光（3008）6月營收表現亮眼，達40.14億元，月增15.92% ，年增49.89%，連11個月成長；第2季為傳統...

期貨商論壇／永續期 伺機操作

台股近期在權值股領軍下，呈現均線排列向上的上漲格局，其中，在台積電股價突破千元後，每向上跳動一檔，對加權指數將造成約40...

緯創、力積電 四檔吸睛

台股走勢多空震盪，盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價相對抗震，將有機會躍居多頭領頭羊，投資人可參考緯創（3231）...

燿華、京元電 押長天期

燿華（2367）、京元電子（2449）近日股價強勢，在低軌衛星及AI等未來熱門議題之下，追價買盤強勁。權證發行商表示，大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。