籌碼、線型偏多 展望樂觀

台股昨（8）日呈現開低走高格局，電子權值三王領漲，推升指數盤中一度攻破24,000點整數大關，終場指數上漲321點、收在23,878點，再創歷史新高。法人表示，目前盤面籌碼保守偏多，且技術線型偏多，後續行情仍樂觀。

昨日台指期上漲342點至23,913點，正價差為34.85點。籌碼面部分，三大法人賣超138.7億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加306口至16,375口，其中外資淨空單增加934口至29,432口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加905口至16,465口。

昨日外資現貨賣超、期貨淨空單加碼，自營商選擇權淨部位淨多單減碼，期貨淨空單加碼，屬偏保守格局；月選擇權籌碼轉變為保守，賣權OI小於買權OI差距約六百餘口，周選擇權籌碼仍為偏多且差距擴大，整體籌碼面保守偏多。