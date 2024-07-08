微型台指期 29日掛牌

備受市場期待的期交所微型台指期貨（微台）將於29日上市掛牌交易，為廣大交易人提供更彈性且多元的交易選擇，提高交易便利性並擴大期貨市場參與。

期交所指出，微台交易時間與大、小台相同，包括日盤及夜盤交易，且交易人可按大台、小台及微台的契約規模比例（20:5:1）進行部位互抵，方便跨商品交易。

期交所表示，微台為台股期貨（大台）的微型（Micro）版本，其合約價值與原始保證金金額為大台的20分之一、小型台指期貨（小台）的五分之一，契約乘數為每點新台幣10元。微型契約的設計，方便交易人分批進場或加減碼，且相同資金可配置於更多樣金融商品，增進資產配置效率。

隨著台灣金融市場蓬勃發展，交易人對於多樣化、靈活性的交易工具需求日益增加。微台不僅可滿足市場交易需求，提升市場流動性，還可提供有效風險管理工具，降低整體投資風險。

微台推出後，交易人可更彈性增減或調整部位，更可透過微台搭配個股期貨、類股指數期貨及台指選擇權等商品，靈活從事價差交易或其他策略交易，掌握更多元交易機會，並於期交所近全天候的平台進行交易，隨時因應國內外重大事件，機動調整部位以有效管理風險。

期交所表示，微台的推出，標誌著台灣期貨市場的重要里程碑。期交所將持續觀察市場反應，並根據需求進一步完善產品設計與交易結算制度，為交易人提供安全且更好的交易環境。

期交所也提醒，交易人進行交易前，應充分了解相關風險，謹慎操作，以有效運用期貨市場交易工具。