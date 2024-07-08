燿華、京元電 押長天期

燿華（2367）、京元電子（2449）近日股價強勢，在低軌衛星及AI等未來熱門議題之下，追價買盤強勁。權證發行商表示，大盤指數及個股股價都在相對高點，可挑偏價內的長天期相關認購權證，因應盤勢震盪機率加大。

燿華下半年來自低軌衛星貢獻營收可望呈爆發性成長，因國際衛星通訊服務商積極布局，隨著衛星數量成長，訊號涵蓋密度已足以提供全球充足訊號，低軌衛星市場將迎來新一波成長，整體產業將在2024年迎接快速成長期，2026年進入成熟期。

燿華累計前五月合併營收為76.6億元，年增24.9％；上半年營收約有五成來自HDI板，軟硬結合板約占28％，車用高頻雷達板約占8％。以產品應用來看，車用業績約占37％，IT也貢獻26％，低軌衛星約占20％，相關出貨量比預期多。第2季業績應可優於首季，今年有逐季成長態勢。今年首季毛利率16.36％，第2季應可優於首季。

燿華第2季低軌道衛星產品，除受惠地面終端裝置放量之外，大客戶的天上衛星產品也有望於本季開始出貨，由於天上衛星產品單價與獲利貢獻，都優於地面裝置，有望帶動燿華獲利能力提升。

京元電積極擴充無塵室產能主要仍因為NVDA，京元電是主要AI PLAYER方面的測試者，包含聯發科、NVDA、Avago，目前預估2、3季皆為個位數的營收成長，毛利率仍可達到約 34%至35%的水準。

外資預估，京元電子AI GPU與ASIC等AI相關業務營收2024年可望貢獻約14％。另外，京元電子承接的新GPU晶片測試所需時程延長五至九成，有望拉抬毛利率走揚，並助攻後續營運表現。

投資人若看好燿華、京元電子後市表現，可布局價內10%以內、有效天期150天以上的權證。