緯創、力積電 四檔吸睛

台股走勢多空震盪，盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價相對抗震，將有機會躍居多頭領頭羊，投資人可參考緯創（3231）、力積電（6770）等後市表現，利用權證參與行情，放大獲利空間。

緯創、力積電相關權證

緯創新竹全球營運總部最快將在第3季完工，集團最核心的AI技術發展及產線營運，都將移至最新的全球營運總部負責，且新總部也將作為集團旗下最重要的「智慧製造示範區」，同時配合竹科、湖口等廠區，一起增添產能、擴大產值和提升就業機會。

展望未來，緯創董事長林憲銘日前在股東會透露，公司目前還在繼續成長，並且在各產品面上的需求都非常大，這也意味產能需要繼續擴增。

據悉，緯創近年被外界視為「2024 AI伺服器市場最大贏家」，而其主要產能就位於新竹，而這兩年為支應持續成長的龐大市場需求，公司除了瞄準旗下新竹三座廠區，先後啟動多次的擴廠、擴產計畫，更再以新台幣31億元的巨額資金，在竹北規劃建造全新的「ＡI智慧園區」暨全球營運總部，預計最快在今年第3季就能完工。

力積電營運也傳捷報，業界傳出，力積電今年下半年受惠於手機晶片客戶投片動能積極，加上AI邊緣裝置需求升溫，電源管理IC、MOSFET 等接單動能大幅看升，推動產能利用率回升到七成以上水準，代表營收及獲利將有機會繳出明顯優於上半年的成績單。

權證發行證券建議，若是投資人看好此兩檔，可以選擇價內外15%以內、有效天期超過90天的權證入手。