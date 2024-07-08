全民權證／聚陽 兩檔有看頭

聚陽（1477）今年第1季每股純益（EPS）4.63元，創歷史新高。第2季營收76.94億元，年增6.5%，仍為歷年同期新高；累計上半年營收163億元，年增8.26%。

法人表示，紅海危機、船期遞延情況逐月疊加，造成聚陽6月出貨遞延金額超過1億元，且目前看來下半年的訂單也相當暢旺，除了第3季將衝上百億元、創下單季歷史新高，第4季也將是史上最強第4季。2024年雖大型品牌客戶普遍展望保守，但對聚陽下單卻增加，主要來自聚陽持續於同業強占市占率，供應鏈呈現大者恆大。

權證發行商表示，看好聚陽後市股價表現的投資人，可挑選價外20%至價內10%、有效天期60天期以上的商品參與行情。（永豐金證券提供）

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