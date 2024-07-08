全民權證／世紀鋼 選逾120天

世紀鋼（9958）離岸風電水下基礎和鋼構等在手訂單滿握，正陸續爭取未來五年甚至十年的新單。公司去年每股純益（EPS）4.46元，每股將配現金股利3元。

世紀鋼指出，該公司從四年前開始投產離岸風電水下基礎構件，目前已從各大風場開發商取得數個承作契約爭取未來五年甚至十年的訂單，供應鏈合作廠商也已逐步建置。未來從海底基樁到風機塔架，公司預期Jacket如期如質完成後及塔架的投產，在離岸風電產業帶來長期高額利潤。在傳統鋼結構產業方面，因房市實際推案及報價仍持續熱絡，預計今年產線趨近滿載、榮景可期。

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