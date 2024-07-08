全民權證／華通 挑價內外10%

華通（2313）隨智慧手機需求逐漸回溫，以及衛星板業務高速成長可期，近日吸引外資敲進，緩解投信調節賣壓，股價回測中長期均線後，多頭重新掌握發球權。

法人分析，全球智慧手機自2023年第3季至2024年第1季，已連三季呈現年成長，預估今、明年銷量分別達12.1億支、12.4 億支，年增率各為3.84%、2.48%，加上iPhone換機潮具想像空間，華通營運動能可望轉強。

在衛星業務方面，法人看好SpaceX星艦正式商轉後，華通相關營收可望出現爆發性成長，預估今、明年成長率分別達140%、32%，營收占比提升至18%、22%。權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距到期日90天以上的認購權證，參與短多行情。（元大證券提供）

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