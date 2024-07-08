7月電子期、金融期齊漲
台北股市今天上漲321.56點，收23878.15點。7月電子期收1303.90點，上漲27.10點，正價差4.23點；7月金融期收2095.80點，上漲12.20點，逆價差7.55點。
7月電子期以1303.90點作收，上漲27.10點，成交1576口。8月電子期以1311.60點作收，上漲34點，成交4口。
電子現貨以1299.67點作收，上漲26.35點；7月電子期貨與現貨相較，正價差4.23點。
7月金融期以2095.80點作收，上漲12.20點，成交861口。8月金融期以2079.20點作收，上漲16點，成交6口。
金融現貨以2103.35點作收，上漲15.37點；7月金融期貨與現貨相較，逆價差7.55點。實際收盤價以期交所公告為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言