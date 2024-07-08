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7月電子期、金融期齊漲

中央社／ 台北8日電

台北股市今天上漲321.56點，收23878.15點。7月電子期收1303.90點，上漲27.10點，正價差4.23點；7月金融期收2095.80點，上漲12.20點，逆價差7.55點。

7月電子期以1303.90點作收，上漲27.10點，成交1576口。8月電子期以1311.60點作收，上漲34點，成交4口。

電子現貨以1299.67點作收，上漲26.35點；7月電子期貨與現貨相較，正價差4.23點。

7月金融期以2095.80點作收，上漲12.20點，成交861口。8月金融期以2079.20點作收，上漲16點，成交6口。

金融現貨以2103.35點作收，上漲15.37點；7月金融期貨與現貨相較，逆價差7.55點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

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7月電子期漲 金融期跌

7月電子期跌 金融期漲

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