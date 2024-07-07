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期貨商論壇／半導體30期 盯10日線

經濟日報／ 記者周克威整理
半導體示意圖。 路透
半導體示意圖。 路透

台股近期持續創高，半導體30期貨未跟隨類股輪動發威的台股創高，但也在前高附近蓄力等待攻高，後市不看淡。半導體30期貨10日均線下彎，暫未具備多頭格局，因而盤勢升幅較大盤溫和，後續留意10日均線是否快速翻揚形成短多格局，若能守穩在周線之上，緩步墊高也是多方可接受的選項。

台積電（2330）加入台股千金俱樂部，交易價格升降單位由1元跳升至5元，每跳動1檔即牽動加權指數約40點，期貨與選擇權建置多空部位，必然對台股波動加劇有所因應；台積電市值持續跟著輝達引領的全球AI潮，水漲船高，彼此股價一路穩定向上。

無獨有偶，目前標普500指數的前十家公司占該指數市值的35%，高集中度意味科技公司持續上漲或開始下跌，標普500指數都將受到劇烈波動，兩家企業勢必都將在各國引起監管單位更多的關注，輝達走勢將牽動台積電的走勢，台積電則牽動半導體30期貨的走勢。

傳法國監管機構準備對輝達提起反壟斷調查，這應該是全球首度對輝達採取類似措施的國家機構。違反法國反壟斷法的罰款可能高達該企業全球年收入10%，此前蘋果曾被開罰11億歐元，經上訴裁減為3.7億歐元。今年2月，輝達證實美國、歐盟、中國和英國也在審查其業務。歐盟委員會正在非正式收集意見，但尚未對輝達展開正式調查。（凱基期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

台積電 期貨交易 輝達

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