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期貨商論壇／黃金期 多頭氣盛
黃金價格5月中旬再創歷史高點後，6月因美元走強導致市場獲利了結賣壓出籠，價格回檔後落在月、季線之間震盪整理，指標KD回檔至50以下狹幅震盪；7月3日一根長紅K棒噴出，指標同時翻多到50之上，短線多方攻擊氣勢再起，後市出現持續上漲機會。
從總體經濟面來看，近期美國經濟數據表現降溫，包括6月ISM製造業指數連三降，價格指數觸及六個月低點；7月3日公布初領失業救濟金人數23.8萬人，為三周以來首度增加，另外，ADP私人就業報告顯示6月份私人部門新增職位也低於預期。
數據顯示，美國經濟呈現降溫跡象，加強市場對降息預期。美元指數漲多後拉回，對應金價於橫盤整理後，在7月3日出現上揚。
從需求面觀察，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金截至3日止，黃金持有量為834.8公噸，較前一周微幅增加，整體來說，從今年3月黃金價格噴出後，4月以來大致維持在830萬口上下的水平，雖沒有出現再增加動作，但一直維持的部位，顯現出對金價十分有信心。
觀察最近CFTC非商業交易人籌碼面變化，黃金期貨的非商業人持倉淨多單部位較前一周增加0.3萬口，來到24.6萬口、再創新高。雖近日價格呈現橫盤整理，不過非商業交易人持續加碼，顯示出對於黃金後市依舊看好。（華南期貨提供）
（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）
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