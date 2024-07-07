快訊

國會改革釋憲案 急件通知立院挨批插隊 憲法法庭澄清

清大生辱罵同學「延畢的垃圾」 法官這原因判無罪

聚陽、智原 認購來電

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
聚陽董事長周理平。 （聯合報系資料庫）
聚陽董事長周理平。 （聯合報系資料庫）

台股震盪，但市場資金仍充沛，目前中長期業績成長性與能見度高的優質股，可望躍居抗震指標，投資人可參考聚陽（1477）、智原（3035）等，利用權證參與行情。

元大證券建議，投資人若看好營運成長性佳的中長期優質股，可透過認購權證的槓桿操作，進一步掌握反彈的行情。　

聚陽、智原相關權證
聚陽、智原相關權證

聚陽對下半年景氣樂觀看待，第3季不僅單季營收將首度突破百億元，發揮旺季爆發力，第4季本是淡季，但目前接單看來也有望突破百億元。而按照往年經驗來看，第4季若表現不錯，明年第1季也會延續動能，對未來三季看法樂觀，2025年將續旺。

聚陽指出，近期正在進行第4季的產能安排，第4季通常是客人2025年春季訂單，也就是明年的春裝，如果春裝訂單不錯，夏季訂單通常也不會差，很多都會延續上一季，目前看來，明年值得期待。

聚陽今年資本支出約4,000萬美元，相較去年約1,500萬美元大增，主要是支應全球四大廠區的興建與擴增，包括印尼、越南產線擴增，孟加拉、薩爾瓦多新廠同時籌建。

智原方面，近期宣布加入英特爾晶圓代工設計服務聯盟。外界認為，這是雙方合作關係進一步升級。

智原指出，這項合作是ASIC設計解決方案滿足客戶下一代應用的重要里程碑，涵蓋AI、高性能運算（HPC）與智慧汽車等領域。智原表示，英特爾晶圓代工中領先的RibbonFET製程與創新的多晶片2.5D／3D-IC封裝解決方案，與智原的系統單晶片整合能力等契合。

元大證券建議，若投資人看好此兩檔，可設定價外程度20%以內、中長天期權證，如連結聚陽的相關權證包括聚陽元大3A購04（031317）、聚陽凱基3C購01（037777）；智原相關權證有智原元大43購05（040302）、智原國泰42購01（036877）等。

智原 聚陽

延伸閱讀

聯電公布6月營收後 加強法人對後市營運按讚的信心

現觀科報喜！ 自研軟體 CovMo 合作英特爾 化解數據瓶頸

廣達搶搭AI順風車 再攜Intel推最新QuantaGrid伺服器

台積電享盡AI熱潮紅利 三星、英特爾看不到車尾燈

相關新聞

台指期 多方架構不變

台股上周全周大漲524點，法人表示，台指期上周五（5日）走勢狹幅震盪，台積電站上千元大關後走勢明顯壓縮，並未對指數帶來太...

期貨商論壇／半導體30期 盯10日線

台股近期持續創高，半導體30期貨未跟隨類股輪動發威的台股創高，但也在前高附近蓄力等待攻高，後市不看淡。半導體30期貨10...

期貨商論壇／黃金期 多頭氣盛

黃金價格5月中旬再創歷史高點後，6月因美元走強導致市場獲利了結賣壓出籠，價格回檔後落在月、季線之間震盪整理，指標KD回檔...

聚陽、智原 認購來電

台股震盪，但市場資金仍充沛，目前中長期業績成長性與能見度高的優質股，可望躍居抗震指標，投資人可參考聚陽（1477）、智原...

盟立、嘉澤 四檔搶鏡

在輝達（NVIIDIA）預告機器人將成新潮流後，盟立（2464）、嘉澤（3533）等機器人概念股近來在盤面吸引買盤進駐，...

茂迪、元晶 選長天期

太陽能發電已是全球趨勢，茂迪（6244）與元晶（6443）等個股受惠於美國、日本及台灣等地市場需求，多頭買盤也持續布局；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。