盟立、嘉澤 四檔搶鏡

在輝達（NVIIDIA）預告機器人將成新潮流後，盟立（2464）、嘉澤（3533）等機器人概念股近來在盤面吸引買盤進駐，盟立拉出連三根跳空紅Ｋ棒。權證發行商表示，投資人如看好相關個股，可透過權證商品布局，但機器人概念股近來漲多，宜靈活操作。

盟立、嘉澤相關權證

盟立搭上機器人概念股成長列車，以往以機器人應用為主，因應AI帶動機器人風潮，轉向非人形機器人關鍵零組件供應商角色；轉投資的盟英科技，生產機器人關節型自動手臂諧波減速機，市場需求升溫。盟立對半導體廠推出結合無人搬運車及機器手臂。

盟立董事長孫弘表示，轉投資盟英科技是透過工研院技術移轉，主要生產機器人關節型自動手臂的諧波減速機，將在機器人領域大顯身手。此外，看好機器人應用商機，積極擴大布局，4月與深圳市科達利實業攜手成立「深圳市科盟創新機器人科技公司，盟立投入人民幣3,400萬元（約新台幣1.5億元），獲34%股權。盟立相關權證有盟立群益42購01（036033）、盟立凱基3C購05（039021）。

嘉澤受惠第2季平均伺服器板量出貨季增10%至110萬片，加上新平台滲透率增至三成，及桌機與筆電搭載DDR5比重提高，法人預期，第2季毛利率持續攀升，帶動單季獲利較首季續增再創高，今年營運有望逐季走揚。展望第3季，水冷分歧管快接頭第3季底有機會量產。嘉澤相關權證有嘉澤群益41購03（082757）、嘉澤元大3B購05（032523）。