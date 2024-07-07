全民權證／台光電 兩檔聚光

台光電（2383）6月營收達52.46億元，月增2%，年增62.7%，創歷史新高，主要受惠於AI伺服器成長力道；近期股價提前反應業績題材轉強，站上各期均線，5日大漲14元收508元。

台光電重返輝達供應鏈，因韓系廠商產能較小，難消化全部B100 HGX及GB200訂單，加上台光電為手機用無鹵素基板大廠，蘋果PCB於7月備貨升溫提前帶動材料廠商6月業績加溫，為另一成長力道；在蘋果新機備貨帶動PCB材料需求與AI伺服器挹注下，銅箔基板CCL廠商台光電6月營收創新高。

投資人如看好台光電後市，可挑選價內外15%以內、90天期以上中長天期權證，如台光電台新3B購01（033173）、台光電凱基3A購10（030212）。（台新證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）