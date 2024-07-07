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全民權證／穎崴 挑價內外20%

經濟日報／ 記者王皓正整理
穎崴相關權證
穎崴相關權證

半導體測試介面大廠穎崴（6515）表示，下半年營運將優於上半年，第4季為營運高峰，全年拚創新高。穎崴表示，兩大產品線同軸測試座與探針卡皆會較去年成長，共同封裝光學元件所需測試系統獲美系兩大廠驗證，有望挹注營運。

穎崴布局AI及高頻高速等高階運算市場，在AI及HPC相關應用拉貨下，今年前五月營收雙位數成長。隨半導體先進製程推進，將帶動高階系統測試和系統最終測試成長，估2024年到2028年SLT和SFT的市場規模年複合成長率超越15%。

投資人可挑選價內外程度20%內、距到期日兩個月以上權證，如穎崴永豐3A購01（080091）、穎崴凱基3B購02（088210）。（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

穎崴

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