全民權證／聯茂 兩檔添動能
聯茂（6213）受通用型伺服器出貨量回溫、層數與材料規格雙升趨勢，加上人工智慧（AI）伺服器滲透率提升，法人看好今、明年強勁營收成長及營利率向上，營運展望正向。
法人分析，聯茂第2季出貨量季增低個位數百分比，第3季持續季增中個位數百分比，今年下半年相關營收較上半年增逾一成，帶動第2季、下半年稼動率，分別達65%、65%至70%，第4季若GB200加入生產將走揚。隨新伺服器平台Birch Stream層數增18至22L，材料也提升，且AI伺服器相關產品價值增六至八倍，增添營運動能。
權證發行商建議，可買進價內外15%內，距到期日90天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。
（凱基證券提供）
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