全民權證／士電 瞄準逾180天
士電（1503）受惠綠電產業供不應求，2024上半年供需比僅有66.67% 。隨著太陽能工程受惠AI趨勢，有利士電在太陽能案場的工程與設備出貨。
今年第3季預期先前工程遞延緩解，加上新客戶的美國變壓器產品出貨，帶動重電產品恢復成長。士電規模經濟效應逐步顯現，今年下半年受美國變壓器逐步出貨，產品組合持續改善明年重電出口、產能擴增，獲利再成長：美國變壓器產品供不應求，今年美國變壓器平均價格較去年增2.99% ，隨明年多項變壓器產能投產，使明年營運與產品組合上揚。
權證發行商建議，看好士電後市表現的投資人，可挑選價內外10%以內、有效天期180天以上的商品介入。
（群益金鼎證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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