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「罷樑」4萬連署書退件？基市府澄清要求補件 罷樑：僅少影本

全民權證／創意 押價內外15%

經濟日報／ 記者周克威整理
創意相關權證
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創意（3443）第2季設計服務（NRE）雙位數成長，從4、5月營收來看，NRE累積回升至10億元，第1季NRE營收約13億元下，第2季營運將優於預期。

創意耕耘多年的首個CSP客戶今年開花結果，全年AI相關營收有望成長，同時該客戶也躍升為創意前三大客戶。雖在GB 200問世後，算力及功耗比是無人匹敵，但在CSP的CAPEX有限下，自研晶片仍持續發展，創意持續接觸CSP客戶，市場傳第二家CSP廠商案件進入合作開發，在下半年將有TEST CHIP，將在明年年中後進入量產下，奠定未來營運成長的基礎。

權證發行商表示，看好創意後市的投資人，建議利用價內外15%以內、有效天期180天以上的商品介入。（元大證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

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