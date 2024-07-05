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「罷樑」4萬連署書退件？基市府澄清要求補件 罷樑：僅少影本

鴻海、川湖 挑中長天期

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
鴻海。 記者吳康瑋／攝影
鴻海。 記者吳康瑋／攝影

鴻海（2317）、川湖（2059）等伺服器供應鏈在AI需求強勁，且一般型伺服器需求谷底已過，市場看好今年出貨逐季成長，整體回復成長下，權證券商建議，可用中長天期、券商造市積極等條件認購權證，參與相關個股走勢。

市場法人指出，全球伺服器產業需求低谷已過，今年將出貨量將逐季增加，一般型伺服器第2季需求動能已好轉，AI伺服器在GPU供應不足的問題緩解下，全球伺服器產業出貨自第1季開始恢復年成長，隨下半年傳統旺季來臨，伺服器需求將持續增溫。

鴻海、川湖相關權證
鴻海、川湖相關權證

鴻海方面，市場看好是輝達GB200的最大贏家，因鴻海為GB200重要供應商，NVL36及NVL72產品預計今年3季開始出貨至客戶端，並致力於通過散熱零組件認證，有助毛利率提升，同時，基於GB200將於明年開始完整的年度貢獻，客戶由CSP 、企業，拓展至主權AI下，上修明年雲端營收將年增55%至60 %。

川湖在全年營運展望上，市場法人預期，受惠於全球通膨降溫與全球景氣改善的帶動下，廚具與伺服器導軌的業績皆可望回升，且受惠於產能稼動率上升與AI伺服器導軌出貨增加，將帶動全年毛利率向上提升，市場預估今年營收90.9億元，年增57.8%，EPS為50.1元，而明年在伺服器新平台滲透率持續提升以及AI伺服器市場維持高速成長的帶動下，EPS進一步上看55.1元。

投資人若看好相關個股後市，可布局價內外15%以內、有效天期120天以上的商品。

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