鴻海、川湖 挑中長天期
鴻海（2317）、川湖（2059）等伺服器供應鏈在AI需求強勁，且一般型伺服器需求谷底已過，市場看好今年出貨逐季成長，整體回復成長下，權證券商建議，可用中長天期、券商造市積極等條件認購權證，參與相關個股走勢。
市場法人指出，全球伺服器產業需求低谷已過，今年將出貨量將逐季增加，一般型伺服器第2季需求動能已好轉，AI伺服器在GPU供應不足的問題緩解下，全球伺服器產業出貨自第1季開始恢復年成長，隨下半年傳統旺季來臨，伺服器需求將持續增溫。
鴻海方面，市場看好是輝達GB200的最大贏家，因鴻海為GB200重要供應商，NVL36及NVL72產品預計今年3季開始出貨至客戶端，並致力於通過散熱零組件認證，有助毛利率提升，同時，基於GB200將於明年開始完整的年度貢獻，客戶由CSP 、企業，拓展至主權AI下，上修明年雲端營收將年增55%至60 %。
川湖在全年營運展望上，市場法人預期，受惠於全球通膨降溫與全球景氣改善的帶動下，廚具與伺服器導軌的業績皆可望回升，且受惠於產能稼動率上升與AI伺服器導軌出貨增加，將帶動全年毛利率向上提升，市場預估今年營收90.9億元，年增57.8%，EPS為50.1元，而明年在伺服器新平台滲透率持續提升以及AI伺服器市場維持高速成長的帶動下，EPS進一步上看55.1元。
投資人若看好相關個股後市，可布局價內外15%以內、有效天期120天以上的商品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言