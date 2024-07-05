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「罷樑」4萬連署書退件？基市府澄清要求補件 罷樑：僅少影本

華通、臻鼎 四檔活跳跳

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
華通、臻鼎-KY相關權證
華通、臻鼎-KY相關權證

在AI題材下，市場關注蘋果iPhone高階手機銷售量及新品推出的期待值，華通（2313）、臻鼎-KY（4958）為美系品牌手機PCB供應鏈，法人看好其後續業績表現；權證發行商表示，因應近期股市處在高點，挑長天期相關認購權證因應。

今年上半年蘋果手機在大陸市場銷售低於預期，但看好下半年蘋果Apple Intelligence 在秋季正式推出將帶動手機換機潮，因目前僅iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max 手機（A17 Pro）可支援相關功能。預期AI功能導入將帶動iPhone換機需求，預估今年蘋果新機備貨量約8,500~8,600萬隻，較去年8,000~8,100萬隻回升。

AI功能對於手機運算能力要求較高，且預期消費者為追求較佳的使用體驗，預期帶動iPhone 16高階銷量比重提升，預估Pro系列占比逾六成。華通與臻鼎預期今年下半年受美系手機新品備貨，帶動營運較上半年顯著成長。

華通在2024及2025年營運除受惠衛星板前兩大客戶加速成長外，2025年也將受惠邊緣AI在消費產品加速滲透，而使手機、PC 等消費產品迎來復甦。

華通為全球第一大HDI廠，為Apple全系列產品供應商，且提供一站式服務，滿足客戶各項產品需求，來自Apple營收占比達50%至60%，預料將是主要受惠者。預期明年受惠AI產品開花結果，相關AI產品全面開出，使營運動能提升。

臻鼎為美系、陸系等品牌手機軟板、HDI主板等供應商，預期第3季在手機備貨旺季挹注下，行動通訊產品出貨有望季增超過五成，帶動整體營運成長。

看好華通、臻鼎-KY後市表現的投資人，可挑選價內外10%以內、有效天期150天以上的權證參與行情。

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