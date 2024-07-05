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7月電子期跌 金融期漲

中央社／ 台北5日電

台北股市今天上漲34.06點，收23556.59點。7月電子期收1277.15點，下跌0.8點，正價差3.83點；7月金融期收2083.6點，上漲8.6點，逆價差4.38點。

7月電子期以1277.15點作收，下跌0.8點，成交807口。8月電子期以1275.4點作收，下跌3.95點，成交11口。

電子現貨以1273.32點作收，上漲3.05點；7月電子期貨與現貨相較，正價差3.83點。

7月金融期以2083.6點作收，上漲8.6點，成交573口。8月金融期以2063.2點作收，上漲12點，成交5口。

金融現貨以2087.98點作收，上漲6.25點；7月金融期貨與現貨相較，逆價差4.38點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

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