期貨商論壇／台積期 伺機布局

經濟日報／ 記者王皓正整理
台積電股價千元，成為台股第17檔千金股。 路透通訊社
台積電股價千元，成為台股第17檔千金股。 路透通訊社

富邦期貨分析師曹富凱表示，台灣5月PMI重返景氣榮枯線之上，整體基本面持續回升，接下來市場焦點在台積電7月法說會，只要法說釋出正向展望，將有利台積電股價再創新高。台股目前仍處AI帶動的多方趨勢，長線以觀，全球晶圓代工龍頭台積電（2330）營運動能持續強勁，長線偏多看待。

美國6月ISM非製造業指數大幅下滑，顯示美國服務業陷入萎縮，經濟放緩；另外小非農ADP就業報告，連續三個月成長放緩且低於市場預期。在ISM及ADP數據公布後，聯準會（Fed）9月降息1碼的機率上揚至66.5%，帶動S&P 500及Nasdaq續創新高。

全球數位轉型正在加快進行，隨著雲端運算、人工智慧被企業大量導入，對高效能運算需求仍處於爆發性成長階段。回顧台積電營運表現，台積電公布2024年5月營收為2,296.2億元，月減2.7%，年增30.1%；台積電累計前五月營收1兆582億元，較去年同期增27%。台積電營收優於預期，高速運算相關需求保持穩定，長線看好。

曹富凱表示，台股在台積電拉抬創高，多方趨勢不變。在利多加持及台灣半導體業營運動能強勁，基本面穩健，長線仍看好。台積電期貨夜盤交易上路加強市場熱情，引發更多投資者參與交易。若近期因短期利空使得台積電期壓低來回測月線關卡時，應是長線投資人伺機布局好機會。（富邦期貨提供）

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台積電 期貨交易 營收

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