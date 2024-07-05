期貨商論壇／原油期 逐步向上
聯準會主席鮑爾2日於歐洲央行年度研討會發表談話，強調在通膨方面取得相當大進展，也提及就業市場正在適當降溫，整體言論審慎樂觀。隨著官員放鴿、服務業及勞動市場降溫，提振市場對聯準會降息的預期。根據芝商所FedWatch工具顯示，3日市場預期9月至少降息1碼機率升至七成以上，美元及美債殖利率下滑有利於油價表現。
6月美國ISM非製造業PMI意外下滑至48.8，低於50榮枯線，創下近四年以來最低值；此外，上周初領失業金人數23.8萬人，高於市場預期的23.5萬人，續領失業金人數升至185.8萬人，則是2021年11月以來新高。
在供需數據部分，3日公布的EIA庫存報告顯示，原油庫存意外大減1,216萬桶至448.5 百萬桶，原先市場預期僅減少40萬桶，汽油庫存減少221.4萬桶，減幅大於市場預期的150萬桶，顯示美國夏季用油需求持續轉熱，4日為美國獨立紀念日，隨汽油價格較去年同期低，有望激勵美國人民出遊，美國汽車協會（AAA）預期國慶日當周駕車出遊人次有望創6,060萬人紀錄。
整體來看，近期美國經濟數據走軟，提振市場對聯準會的降息預期，美債殖利率與美元指數回落，有利於大宗商品走勢，美國獨立紀念日前後出遊駕車需求高，也有望為原油價格帶來支撐，原油可能持續在月線之上緩步攻高。（國泰期貨提供）
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