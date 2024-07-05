台指期 短線偏多看待

股期雙市昨（4）日開高震盪走高，指數齊步刷寫新高。分析師表示，現階段期現貨正價差擴增，外資淨空單增加166口、攀升至2.5萬口，展望盤勢，現階段技術面強勢，短線為震盪偏多格局，行情延續創高後震盪。

現貨與期貨行情方面，台積電昨天股價站上千元大關，也成為台股第18檔千金股，助台股期現貨續創歷史新高。

昨天早盤加權指數開高走高，台股終場上漲350點，收在23,522點；期貨部分，台指期昨天上漲441點至23,624點，價差方面，正價差為101.47點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超414.65億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少122口至14,682口，其中，外資淨空單增加166口至25,626口。

至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨空單，則是減少1,364口至13,353口。

永豐期貨指出，觀察今年台指期近遠月合約價差狀況相當特殊，統計往年，7月與9月台指合約多數存在百點以上的逆價差，而目前幾乎沒有除權息的價差，顯示投資人樂觀看待未來填息的可能性。

此外，目前指數延續多方格局，台積電站上千元大關，該合約目前多方勝出，結算時不排除再利用台積電拉高近結算，因此目前7月合約仍偏多看待。

展望盤勢，昨日夜盤期間美股休市，過往美股休市期間，台指夜盤驅動動能減少，波動可能壓縮。

期貨分析師指出，整體而言，大盤在10日線打底後，連二日收紅上行創高，市場資金健康輪動，並須留意事件數據等影響，台指期波動加劇。

至於選擇權市場，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在23,500點，周賣權最大OI落在22,300點；月買權最大OI落在23,400點，月賣權最大OI落在22,000點。

全月份未平倉量put／call ratio值由1上升至1.12；VIX指數下降0.13至18.95；外資台指期買權淨金額3.35億元；賣權淨金額0.29億元；整體選擇權籌碼面偏多。