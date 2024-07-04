全民權證／中興電 選逾150天

中興電（1513）受惠台電重電開關設備產品組合優於預期，2024年營收預計達到285.6億元。毛利率也增加至30.8%；整體每股純益（EPS）預估有雙位數增長。

在供不應求的情況下，中興電2025年第1季將另有15%的產能擴增，並啟動自動化焊接提高產出速度，也積極拓展海外市場。另外，亞洲市場已量產出貨，包括OEM／ODM或者提供關鍵設備零件等不同商業模式。預估2025年營收將高於市場預期，而超高壓與高壓的占比持續增加的關係，毛利率也將高於預期。

權證發行商建議，可布局價內外15%以內、有效天期超過150天的商品，透過靈活操作來參與行情。（國泰證券提供）

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