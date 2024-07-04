全民權證／台積電 兩檔聚光

經濟日報／ 記者高瑜君整理
台積電相關權證
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台積電（2330）利多消息不斷，昨（4）日股價跳空大漲，上漲26元，終場收上1,005元，再度改寫新歷史紀錄。

台積電法說會倒數兩周，資金也跟著資本支出將衝高、3奈米醞釀漲價、蘋果也將採用台積電的先進封裝平台SoIC服務、蘋概股旺季拉貨效應可期等多項利多消息發酵。法人認為，蘋果開始下單A18晶片，加上M4系列晶片蓄勢待發，帶旺台積電下半年營運，蘋果2023年貢獻約25%台積電營收，今年下半年營收將逐季向上；中長期來說，台積電的競爭力優於同業，先進製程市占率高，後市持續樂觀。看好台積電後市的投資人，可買進價內外10%以內、距到期日150天以上的認購權證。（台新證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

台積電 蘋果

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