全民權證／聚陽 挑價內外10%
聚陽（1477）新增產能陸續開出，將延續公司的成長力道。法人維持「逢低買進」評等，並將目標價上修至490元，潛在上漲空間達16%，相關權證可伺機布局。
法人分析，儘管聚陽2024年大型品牌客戶普遍展望保守，但對聚陽的訂單卻有所增加，主要來自聚陽持續在同業中強占市占率，供應鏈呈現大者恆大的趨勢。法人也預期，2024年聚陽營收將年增10%至357億元，2025年進一步年增11.1%至396.6億元，每股純益（EPS）將達到19.13元和21.34元。
權證發行商建議，看好聚陽後市股價表現的投資人，可挑選價內外10%以內、剩餘天數90天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（兆豐證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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