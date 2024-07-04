貿聯、華孚 權證押中長天期

貿聯-KY（3665）、華孚（6235）各擁AI及電動車零件等題材而受關注，近期股市氣氛樂觀，權證發行商表示，可挑偏價外的相關認購權證參與行情。

貿聯-KY受惠下半年GB200 開始出貨，連接器線材廠獲利可期。其中，匯流排連接器、Busbar均已通過輝達認證並小量出貨，5月自結EPS 1.82元；HPC高毛利率產品出貨增加，助產品組合優化。貿聯為台廠唯一可供貨GB200高單價Busbar及Powerwhip的廠商。

法人表示，GB200的Busbar新進展有望進一步擴大HPC部門營收及毛利，伺服器帶動的HPC需求持續成長，另一方面，貿聯年第1季毛利率較過去同規模營收比大幅提升。各部門展望，工業用業務預計2025年將有跳躍式增長，訂單能見度延續到2024年下半年，專案也排到2025年下半年，機械手臂相關應用到車廠外的新醫療機器人客戶。資訊傳輸業務，新案數量從2023年下半年到2024年上半年翻倍，2024年下半年預計又能翻倍。

華孚因受惠汽車輕量化的良好條件；全球車用鎂鋁合金市場2022至2025年 CAGR將達26%。全球車廠不斷尋求輕量化零件以提高燃油效率和續航里程。

華孚自2006年開發汽車業務，車用營收目前占2022年總營收的近九成，並已成功滲透數家歐系與美系車用OEM，華孚具備將鎂鋁合金市場穩健成長潛能變現的良好條件。權證發行商建議，看好貿聯-KY、華孚後市的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期90天以上的商品入手。