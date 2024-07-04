聯發科、創意 權證四檔有戲

AI趨勢前景暢旺，由全球降息趨勢明確，資金行情延續發酵，有利於科技板塊延續先前的強勢。近期外資圈看好包括聯發科（2454）、創意（3443）等股後市，相關權證可伺機布局。

美國服務業活動陷入收縮，顯示經濟放緩，市場預期將提振降息預期，標普500、那指改寫歷史新高，費城半導體指數今年以來更是出現35.4%的強漲表現。

摩根士丹利證券（大摩）在最新經濟報告中指出，聯準會有望在下半年從升息轉為降息，美股標普500指數今年5月以來出現9%以上的回升，顯示出投資人對於聯準會政策穩定性的信心增加。

聯發科、創意相關權證

聯發近期股價有望挑戰1,400元大關。在大摩與瑞銀證券在最新出具的報告中，分別給予「優於大盤」及「買進」評等，目標價喊至1,588元、1,550元。

大摩半導體產業分析師詹家鴻分析，聯發科未來除了受惠AI智慧型手機和AI PC外，透過與安謀（Arm）和輝達（NVIDIA）的合作，可能也讓雲端AI ASIC設計成為更加穩固的成長驅動力。

創意方面，滙豐證券指出，創意有望受惠記憶體大廠SK海力士下一代高頻寬記憶體（HBM）的相關訂單，將評等升為「買進」，目標價由1,310元上調至2,300元。

權證發行商建議，看好聯發科、創意等後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價外20%至價內10%、有效天期超過60天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。