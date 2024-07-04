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7月電子期金融期齊漲

中央社／ 台北4日電

台北股市今天上漲350.1點，收23522.53點。7月電子期收1278.15點，上漲31.7點，正價差7.88點；7月金融期收2075點，上漲3點，逆價差6.73點。

7月電子期以1278.15點作收，上漲31.7點，成交1307口。8月電子期以1278.6點作收，上漲30.95點，成交3口。

電子現貨以1270.27點作收，上漲24.26點；7月電子期貨與現貨相較，正價差7.88點。

7月金融期以2075點作收，上漲3點，成交997口。8月金融期以2051.2點作收，下跌0.4點，成交6口。

金融現貨以2081.73點作收，上漲1.78點；7月金融期貨與現貨相較，逆價差6.73點。實際收盤價以期交所公告為準。

期貨 金融期 電子期

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