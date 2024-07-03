長榮、陽明 押中長天期

長榮（2603）、陽明（2609）等海運股受紅海危機影響，亞洲包括新加坡等主要港口面臨嚴重塞港等問題，加上8月將再漲附加費，在市場看好第3季獲利下，權證券商建議，可利用價內外5%以內中長天期認購權證，參與相關個股走勢。

法人指出，紅海危機爆發迫使船公司繞道航行，船公司為減少停靠時間及停靠點。在麻六甲海峽的三大港口中，大船隻會選擇其中一個作為停靠地點，再由小船將貨物送往最終目的地，目前許多船公司多在新加坡，造成一時間卸貨量大幅增加，也造成近期亞洲地區港口嚴重塞港。

由於紅海危機未解，船舶繞道航行持續限縮市場運力，亞洲地區港口塞港嚴峻，加上時序進入旺季，7月上旬運價看漲下，預期6月營收將為今年來單月高峰，且報價漲勢延續有利第3季獲利表現。

長榮去年每股純益（EPS）16.43元，今年第1季營收增長，第2季運價平均水準將高於第1季，市場預估單季稅後獲利165.3億元，EPS近7.7元，全年獲利543.6億元，年增53.8%，EPS為25.2元。

陽明已經向客戶宣布8月起加收綜合費率附加費（GRI），而且加收的金額不斷攀升，比上個月再多一倍，每40呎櫃（FEU）直接跳升加收2,000美元，下半年獲利看佳。

陽明第2季因船期拉長，歐美線傳統旺季提前，貨櫃運輸需求增溫，紅海危機衍生缺船、缺櫃等問題，第2季營收與獲利將轉強。預估陽明第2季營收505.9億元，季增15.5%、年增44.4%，稅後淨利118億元，季增25.9%，EPS有3.3元水準。