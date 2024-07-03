裕民、新興 四檔活跳跳

波羅的海散裝綜合指數（BDI）連日收漲，海岬型船運價大漲，受惠巴西鐵礦砂、西非鋁礬土出口增加，激勵散裝航運族群裕民（2606）、新興（2605）等股價攻上各期均線。投顧法人看好散裝航運股後續表現，權證發行商表示，可透過權證商品布局。

BDI這波上漲主要由海岬型船領漲，研究機構預估，2024年鋁礬土貿易量成長8％，居所有乾散貨之冠，鐵礦石貿易量成長2.7％居次。研究機構Clarksons預估，2024與2025年散裝運力供給年成長分別可達2.3%、1.1%，運力需求的年成長兩年各均為1.6%左右，呈供不應求態勢，當旺季到來，BDI現報價易漲難跌。

散裝航運業者也表示，海岬型船運價目前水準已經是去年7月平均運價的二倍以上，主要來自巴西鐵礦砂、西非鋁礬土出口增加，因而船舶需求量增加。

隨著報價上漲，買盤積極湧向散裝航運股，推升裕民、新興等股價，裕民昨（3）日在外資連三天買超、投信由賣轉買推升下，股價站上60元大關，上漲1.4元收在60.9元；新興也出現外資法人連兩天買超，昨天股價上漲0.65元，收在32.35元。

裕民、新興相關權證 圖／經濟日報提供

裕民受惠BDI大漲，今年第1季稅後淨利9.88億元，年增99.9%、季增12%，每股純益（EPS） 1.17元。總經理王書吉看好散裝航運新船供給數量有限，需求將呈現穩健成長，因此樂觀看待未來一至二年市況。

背後原因為目前西非鋁礬土出口量維持強勁成長，2025年下半年開始又將開採高質量鐵礦砂運往中國大陸，中國大陸與巴西運送路途相當長，大型海岬型船的需求將會跟著增加，將帶動未來兩年的散裝船市況表現。

看好裕民、新興股價表現的投資人，可選擇價內外10%以內、有效天期120天以上權證介入。