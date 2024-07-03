全民權證／智原 兩檔有看頭
智原（3035）與三星（Samsung）及英特爾（Intel）等大廠合作先進製程相關業務，預計將陸續開花結果。根據法人對供應鏈調查，智原也已接獲中國特殊應用晶片（ASIC）相關訂單，並提供HBM與Interposer相關後段設計與製造，為營運增添想像空間。
智原上周宣布加入英特爾晶圓代工設計服務聯盟，營運長林世欽表示，英特爾的RibbonFET製程和多晶片2.5D、3D IC封裝解決方案，與智原系統單晶片整合能力和資源契合，可滿足人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）和智慧汽車等客戶下一代應用。
權證發行商表示，投資人如看好智原後市，可挑選價外20%至價內10%、有效天期60天期以上的認購權證，透過靈活操作，參與個股行情。（永豐金證券提供）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言