全民權證／開發金 挑逾200天

開發金（2883）昨（3）日股價以15元開出，盤中一度衝至漲停價16.35元，終場收16.3元，為近兩年新高。

開發金5月自結稅後獲利為22.72億元，2024年前五月稅後獲利達129.11億元，較2023年同期成長159%，也創下史上同期次高，僅次於2021年的137.54億元，每股純益（EPS）0.77元。展望後市，法人認為，目前風險資產市場交投熱絡、高資產族群受惠整體產業蓬勃發展，預期在台灣半導體及AI相關族群帶動下，整體企業獲利看好，財富管理業務仍將蓬勃發展，將有利金融業獲利表現。

權證發行商建議，看好開發金後市的投資人，可買進價內外10%以內、距到期日200天以上的相關認購權證，擴大獲利空間，但應善設停損價位。（群益金鼎證券提供）